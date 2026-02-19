Piacenza al bivio urbanistico | quattro forum pubblici per definire il futuro della città e tutelare il verde

A Piacenza, i cittadini e gli esperti si riuniscono per discutere il futuro urbano della città, causa di un progetto di rinnovamento. Sono stati organizzati quattro forum pubblici, dove si parlerà di nuovi quartieri, aree verdi e strade. La città cerca di trovare un equilibrio tra sviluppo e tutela del patrimonio naturale, coinvolgendo direttamente la comunità. Questi incontri puntano a raccogliere idee e suggerimenti concreti per la pianificazione futura. La partecipazione attiva dei residenti sarà determinante per le decisioni finali.

Piacenza Riprogetta il Suo Futuro: Quattro Incontri per un Piano Urbanistico Partecipato. Piacenza si prepara a un intenso dibattito pubblico sul suo Piano Urbanistico Generale (PUG). A partire dal 20 febbraio, la Consulta Ambiente e Territorio del Comune ha organizzato quattro serate aperte ai cittadini per discutere le osservazioni presentate da associazioni e privati, con l'obiettivo di plasmare lo sviluppo futuro della città attraverso un processo di partecipazione attiva. Gli incontri si terranno presso la serra di Palazzo Ghizzoni Nasalli, in via Serafini 12. Un Dibattito Oltre le Commissioni.