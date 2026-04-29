Chiesi fa shopping in Usa operazione KalVista da 1,9 mld di dollari
Il Gruppo farmaceutico italiano ha annunciato l'acquisto di KalVista Pharmaceuticals, un'azienda statunitense specializzata in malattie rare. L'operazione prevede un pagamento di 27 dollari in contanti per azione, per un valore complessivo di circa 1,9 miliardi di dollari. La transazione mira a rafforzare la presenza del gruppo nel settore delle terapie per malattie rare negli Stati Uniti.
Il Gruppo Chiesi fa shopping in Usa e si rafforza nelle malattie rare. L’azienda farmaceutica acquisirà KalVista Pharmaceuticals per 27,00 dollari per azione in contanti. Un’operazione da circa 1,9 miliardi di dollari approvata all’unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società, che secondo le previsioni dovrebbe chiudersi nel terzo trimestre del 2026, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di closing. L’operazione rappresenta la più rilevante acquisizione mai realizzata da Chiesi in termini di valore e costituisce una tappa significativa nella strategia di crescita del Gruppo nelle malattie rare, rafforzandone l’impegno intergenerazionale nel migliorare la qualità di vita delle persone che convivono con malattie rare.🔗 Leggi su Lapresse.it
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