A Chiaravalle, un'officina operava senza autorizzazioni e è stata scoperta dalle forze dell'ordine durante un intervento. Durante il blitz, sono stati sequestrati attrezzature e materiale, e sono state presentate denunce a carico dei responsabili. L'operazione ha riguardato anche verifiche in relazione a eventuali illeciti ambientali legati all'attività svolta. La scoperta ha portato a un intervento immediato per fermare l'attività abusiva.

Blitz interforze nel settore delle autoriparazioni: raffica di sequestri e denunce per abusivismo e reati ambientali. Nei giorni scorsi, a Chiaravalle, un’operazione straordinaria ha visto impegnati polizia di Stato, carabinieri (Noe e Ispettorato del Lavoro) e Polizia locale, su disposizione del questore Cesare Capocasa e in linea con le direttive del prefetto Valiante. Il controllo, mirato alla regolarità amministrativa e alla sicurezza sul lavoro, ha portato alla luce una situazione di diffusa illegalità. Gli agenti hanno identificato 12 persone e controllato 48 veicoli, elevando 17 sanzioni al Codice della Strada: ben 9 mezzi sono stati sequestrati perché privi di assicurazione, mentre altri 7 circolavano senza revisione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiaravalle, un’officina abusiva scoperta dal nucleo interforze

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