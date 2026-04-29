Durante l’intervista andata in onda ieri sera, Elena Santarelli ha espresso la sua delusione riguardo alle scuse di Chiara Ferragni, dichiarando di non crederci. La showgirl ha commentato il cosiddetto “pandoro gate” senza risparmiare parole dure e senza ricevere al momento alcuna risposta da parte di Ferragni. La discussione ha attirato l’attenzione dei media, suscitando reazioni e commenti nel settore dello spettacolo.

Milano, 29 aprile 2026 – Un duro affondo, al momento senza replica. Elena Santarelli, durante la sua intervista a “Belve” andata in onda ieri sera, non ha nascosto la sua amarezza per il pandoro gate. “ Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C'è tanta gente che operava con opacità. ” ha chiosato senza mezzi termini la showgirl e attrice, che negli scorsi anni è stata al fianco del figlio nella sua battaglia (vinta) contro un tumore cerebrale maligno, quando aveva solo nove anni. Santarelli, insieme al marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi, ha sempre ringraziato i medici e le associazioni che hanno supportato la famiglia, anche nei momenti più duri.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Chiara Ferragni? Le sue scuse non me le bevo, sono molto delusa”: l’affondo di Elena Santerelli a Belve (al momento senza repliche)

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