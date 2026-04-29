Chiama il 113 per un tentato furto | in garage gli trovano 60 grammi di hashish

Nella notte tra il 27 e il 28 aprile, a Padova, alcuni individui sono stati fermati dalla polizia dopo aver tentato di compiere un furto in un’abitazione. Durante le operazioni, gli agenti hanno trovato in un garage circa 60 grammi di hashish. Un uomo aveva chiamato il 113 segnalando il tentato furto, portando così all’intervento delle forze dell’ordine e al relativo ritrovamento della droga.

Chiama il 113 per un tentato furto in abitazione, a casa i poliziotti gli trovano la droga. Predoni in trappola nella notte tra il 27 e il 28 aprile a Padova. Gli agenti della sezione "Volanti" della Questura hanno messo le manette ai polsi a due albanesi di 37 e 24 anni noti alle forze.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Fermato per un controllo, gli scoprono 600 grammi di hashish: arrestato un 26enneL'operazione è scattata in via Madonna della Salute durante un normale controllo stradale quando i militari hanno fermato il giovane a bordo di un... Cinque grammi di hashish per sviare i sospetti: poi spuntano gli ovuli di eroinaÈ successo nel pomeriggio di venerdì all’uscita del casello autostradale di Udine Sud. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Chiama il 113 per un tentato furto: in garage gli trovano 60 grammi di hashish; Chiama il 113: Ho ucciso mia moglie ma è un falso allarme: denunciato; Chiama il 113 | Ho ucciso mia moglie ma è un falso allarme | denunciato; Taranto confessa il femminicidio della moglie ma non è vero | Hanno truffato mio padre la polizia non arrivava. Pentola… ma dalle tue parti, in dialetto, come si chiama - facebook.com facebook Cosa sapere della ricetta del momento su TikTok: si chiama Boy Kibble e piace tantissimo agli uomini x.com