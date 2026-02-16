Cinque grammi di hashish per sviare i sospetti | poi spuntano gli ovuli di eroina
Venerdì pomeriggio all’uscita del casello di Udine Sud, la Polizia di Stato ha fermato un’auto con a bordo due uomini, e un sospetto tentativo di nascondere droga. Il conducente, un quarantenne italiano proveniente dalla Campania, e il passeggero, un cittadino afghano di 30 anni, sono stati controllati dopo aver notato comportamenti sospetti. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato cinque grammi di hashish nascosti come trucchetto per sviare i sospetti. Tuttavia, sotto l’effetto di ulteriori controlli, sono spuntati ovuli di eroina nascosti nel corpo
È successo nel pomeriggio di venerdì all’uscita del casello autostradale di Udine Sud. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un’auto con a bordo un quarantenne italiano, originario della Campania, alla guida, e un cittadino afghano di 30 anni sul sedile del passeggero. Fin dai primi minuti entrambi si sono mostrati nervosi, un dettaglio che ha spinto gli operatori ad approfondire i controlli. Il passeggero ha quindi consegnato spontaneamente circa cinque grammi di hashish, sostenendo che si trattasse di sostanza per uso personale. Un gesto che, invece di chiudere la verifica, ha rafforzato i sospetti degli agenti.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Trovato nell’auto con l'eroina e uno spinello: poi, in casa spuntano oltre 400 grammi di hashish. Arrestato 47enne
Un 47enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Parma per aver nascosto oltre 400 grammi di hashish in casa e trovato in possesso di eroina e uno spinello nell’auto.
Spaccio, tre pusher in manette: sequestrati 180 grammi di hashish e 27 grammi di coca
Nella giornata di mercoledì 7 gennaio, a Treviolo, Scanzorosciate e Gazzaniga, sono stati eseguiti tre arresti per droga.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: In piazza a Como, 5 grammi di hashish per 35 euro: denunciato un 19enne per spaccio ?; Viaggiava con due panetti di hashish nascosti nell'imbottitura del sedile: arrestato; Bovisio, in casa ha dell’hashish e cinque monopattini forse rubati: arresto e denuncia; Polizia di Stato – Cosenza: eseguite cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere per traffico di droga.
Malacarne, arrestato a Milano il 44enne rapper emiliano: aveva addosso cocaina e hashish, in casa trovata altra drogaA notarlo sono stati gli agenti in borghese della squadra mobile mentre faceva avanti indietro da casa con altre due persone. In passato era stato arrestato a Genova con un'accusa di tentato omicidio ... milano.corriere.it
Arrestato il rapper Malacarne per spaccio di droga: aveva con se alcuni grammi di cocaina, hashish e 400 euro in contanti. In casa trovati ketamina, MDMA e ossicodoneIl 44enne Emilio Finizio, noto come Malcarne, fermato a Milano con droga e contanti. Nel 2019 aveva patteggiato per accoltellamento ... ilfattoquotidiano.it
È già tornato in libertà il cinquantenne, arrestato dai carabinieri a Chiavari dopo che i militari hanno trovato nella sua casa oltre cinque chilogrammi di materiale esplosivo, un taser da 80mila volt, una bomboletta contenente gas al peperoncino e un pugnale bi - facebook.com facebook