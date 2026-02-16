Cinque grammi di hashish per sviare i sospetti | poi spuntano gli ovuli di eroina

Venerdì pomeriggio all’uscita del casello di Udine Sud, la Polizia di Stato ha fermato un’auto con a bordo due uomini, e un sospetto tentativo di nascondere droga. Il conducente, un quarantenne italiano proveniente dalla Campania, e il passeggero, un cittadino afghano di 30 anni, sono stati controllati dopo aver notato comportamenti sospetti. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato cinque grammi di hashish nascosti come trucchetto per sviare i sospetti. Tuttavia, sotto l’effetto di ulteriori controlli, sono spuntati ovuli di eroina nascosti nel corpo

È successo nel pomeriggio di venerdì all’uscita del casello autostradale di Udine Sud. Gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un’auto con a bordo un quarantenne italiano, originario della Campania, alla guida, e un cittadino afghano di 30 anni sul sedile del passeggero. Fin dai primi minuti entrambi si sono mostrati nervosi, un dettaglio che ha spinto gli operatori ad approfondire i controlli. Il passeggero ha quindi consegnato spontaneamente circa cinque grammi di hashish, sostenendo che si trattasse di sostanza per uso personale. Un gesto che, invece di chiudere la verifica, ha rafforzato i sospetti degli agenti.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Un 47enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Parma per aver nascosto oltre 400 grammi di hashish in casa e trovato in possesso di eroina e uno spinello nell’auto.

Nella giornata di mercoledì 7 gennaio, a Treviolo, Scanzorosciate e Gazzaniga, sono stati eseguiti tre arresti per droga.

