Calici di storia ultimo appuntamento a Sant’Andrea

L’ultimo appuntamento con “Calici di Storia” si svolge a Sant’Andrea, presso Porta Sant’Andrea, a Arezzo. L’evento è organizzato in collaborazione con la Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori e si svolge il 21 marzo 2026. La manifestazione coinvolge partecipanti interessati alla cultura locale e ai prodotti del territorio, offrendo un’occasione per scoprire aspetti storici e agricoli della zona.

Arezzo, 21 marzo 2026 – Ultimo appuntamento con i “ Calici di Storia” a Porta Sant’Andrea, evento in collaborazione con la Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori. Giovedì 26 marzo, dalle ore 19.30, nella sede di via delle Gagliarde sarà la Tenuta Il Leccio di Bucine a proporre una degustazione dei suoi vini, accompagnati da taglieri di affettati e rigatoni al sugo. A seguire, dalle 21.15 si terrà la conferenza della professoressa Maria Gatto su “L’anfiteatro delle storie incrociate: spettacolo, preghiera, cultura”.”. L’ingresso è libero mentre le consumazioni sono a pagamento. L’AZIENDA VINICOLA Tenuta Il Leccio di Bucine Dicono di se: “Coltiviamo vite ed olivo, come succede da centinaia di anni in questo territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Calici di storia”, ultimo appuntamento a Sant’Andrea Articoli correlati “Calici di storia”, a Sant’Andrea il secondo appuntamentoArezzo, 9 febbraio 2026 – Nuovo appuntamento con i “Calici di Storia” a porta Sant’Andrea, evento che vede la collaborazione con la Società Storica... Nuovo appuntamento con i “Calici di Storia” a porta Sant’AndreaArezzo, 4 marzo 2026 – Nuovo appuntamento con i “Calici di Storia” a porta Sant’Andrea, evento che vede la collaborazione con la Società Storica... Una raccolta di contenuti su Calici di storia ultimo appuntamento a... Temi più discussi: Una fine settimana di degustazioni tra vino, storia e bellezza con Calici a Palazzo; Calici di libertà: le donne protagoniste tra teatro, vino e riscatto sociale; Napoli. ‘Ce steva 3 vvolte’: lo spettacolo da gustare con un calice di vino; Il Caffè Raffaello cambia gestione, Valentino e Alberto: Abbiamo visto Urbino crescere. Nuovo appuntamento con i Calici di Storia a porta Sant’AndreaArezzo, 4 marzo 2026 – Nuovo appuntamento con i Calici di Storia a porta Sant’Andrea, evento che vede la collaborazione con la Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori. lanazione.it Sant’Andrea brinda con la storia, in via delle Gagliarde l’appuntamento con Calici di StoriaArezzo, 19 gennaio 2026- Sant’Andrea brinda con la storia. Inizia giovedì 22 gennaio nella sede di via delle Gagliarde l’appuntamento con Calici di Storia, il ciclo d’incontri sulla storia di Arezzo ... lanazione.it ANDREA SABATINO presenta | Calici di Note | Tenuta Moroder facebook