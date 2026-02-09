Calici di storia a Sant’Andrea il secondo appuntamento

Questa sera a Sant’Andrea si è tenuto il secondo appuntamento con “Calici di Storia”. L’evento, organizzato in collaborazione con la Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori, ha attirato un buon numero di appassionati e curiosi. La piazza si è riempita di vini, storie e volti noti, mentre i partecipanti hanno potuto assaggiare varie etichette e ascoltare racconti legati alla tradizione locale. La serata si è svolta senza intoppi, lasciando presagire un’altra buona partecipazione anche nei

Arezzo, 9 febbraio 2026 – Nuovo appuntamento con i “Calici di Storia ” a porta Sant’Andrea, evento che vede la collaborazione con la Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori. Giovedì 12 febbraio, a partire dalle ore 19.30, nella sede di via delle Gagliarde sarà la cantina di Matrignano a proporre una degustazione dei suoi vini, accompagnati da taglieri di affettati e rigatoni all’amatriciana. A seguire, dalle 21.15 si terrà la conferenza di Daniele Finzi che tratterà un episodio considerato da alcuni il primo disastro della Seconda Guerra Mondiale: l’affondamento della Motonave Paganini (28 giugno 1940) che vide vittime anche tra i nostri concittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Calici di storia”, a Sant’Andrea il secondo appuntamento Approfondimenti su Calici di Storia Sant’Andrea brinda con la storia, in via delle Gagliarde l’appuntamento con “Calici di Storia” Arezzo torna a raccontare la propria storia con “Calici di Storia”, un ciclo di incontri che si terrà a partire da giovedì 22 gennaio nella sede di via delle Gagliarde. Sant'Andrea presenta "Calici di storia": Luca Berti primo ospite del ciclo di conferenze Sant’Andrea annuncia l’inizio di “Calici di Storia”, un ciclo di conferenze dedicato alla storia di Arezzo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Calici di Storia Argomenti discussi: Ad ogni vino il suo calice: dentro la fabbrica di Riedel dove il cristallo interpreta il vitigno; Calici in Villa: a Castano Primo la prima fiera mercato dei vini italiani di qualità; Salone del vino 2026, ‘Degustare è scoprire’; Vini d’alta quota: l’Engadina raccontata attraverso i suoi calici. «Calici di Storia», al via il calendario di eventi sulla storia della cittàArezzo, 22 gennaio 2026 – Il quartiere di Sant’Andrea brinda con la storia. Inizia oggi nella sede di via delle Gagliarde l’appuntamento con Calici di Storia, il ciclo d’incontri sulla storia di ... lanazione.it Sant’Andrea brinda con la storia, in via delle Gagliarde l’appuntamento con Calici di StoriaArezzo, 19 gennaio 2026- Sant’Andrea brinda con la storia. Inizia giovedì 22 gennaio nella sede di via delle Gagliarde l’appuntamento con Calici di Storia, il ciclo d’incontri sulla storia di Arezzo ... lanazione.it Novara Sant'Andrea facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.