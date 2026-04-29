Chi sta con il generale a Trieste | tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci

A Trieste, si sono radunati numerosi sostenitori del generale che ha recentemente suscitato discussioni pubbliche. Tra i presenti ci sono persone che hanno deciso di seguirlo e condividere le sue posizioni. La manifestazione ha visto coinvolti diversi individui che hanno espresso il loro appoggio attraverso la partecipazione e i commenti pubblici. La presenza di tali sostenitori è stata documentata e resa nota attraverso vari canali di informazione.

L’ottimismo è già fra i cliché più gettonati. Ma anche l’entusiasmo fa già parte del bagaglio delle immagini da esibire in pubblico. E che dire dell’orgoglio? Da sempre è uno degli abiti sartoriali più ostentati e amati dalla destra tricolore. Figurarsi per la nuova destra-destra, quella del.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Chi potrebbe seguire Vannacci alla Camera: da Pozzolo a Furgiuele, tutti i nomiMa chi seguirà Roberto Vannacci nel suo nuovo partito «Futuro Nazionale»? Nell'immediatezza della notizia della rottura con la Lega la prima domanda... Spalletti sta allenando per l'anno prossimo? Ha già scelto chi è da Juve e chi noIl presente è ancora tutto da conquistare, ma lo sguardo di Luciano Spalletti sembra già proiettato verso il futuro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Chi sta con il generale a Trieste: tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci; Chi sta con il generale a Udine: tutti i nomi di chi ha scelto di seguire Vannacci; Napoli, l’Anpi e la procura ricordano il giudice Panevino; Sanità territoriale, no di Fimmg Formazione: Il Dl ci penalizza e indebolisce l’assistenza. Buongiorno, chi è già sveglio scriva Presente - facebook.com facebook Caso Rocchi, chi sbaglia paga e una designazione vale 4mila euro: i conti in tasca agli arbitri x.com