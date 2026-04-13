Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il tecnico della squadra si sta concentrando sulla pianificazione della prossima stagione, anche considerando infortuni e squalifiche che hanno coinvolto alcuni giocatori. Secondo alcune fonti, ha già deciso quali calciatori saranno mantenuti e quali potrebbero essere ceduti, in vista del mercato estivo. La squadra si prepara così a ripartire con obiettivi diversi, anche se ancora non sono stati ufficializzati i nomi dei nuovi acquisti.

Il presente è ancora tutto da conquistare, ma lo sguardo di Luciano Spalletti sembra già proiettato verso il futuro. Non solo per il rinnovo biennale di contratto ufficializzato nei giorni scorsi e l'investitura ricevuta da John Elkann di uomo a cui affidare il ritorno della Juve alla lotta per la vittoria dello scudetto. C'è uno spartiacque netto nella percezione spallettiana del finale di stagione bianconero: la partita pareggiata in rimonta in casa della Roma dello scorso 1 marzo. Ovvero l'ultima del ciclo di gare ogni tre giorni disputate tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Da quel momento in poi, al netto di infortuni e squalifiche, il tecnico juventino ha fatto scelte nette, lanciando messaggi chiari su chi siano i calciatori sui quali ricostruire la sua Juve.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti sta allenando per l'anno prossimo? Ha già scelto chi è da Juve e chi no

CdS – Juve, Spalletti ha già scelto chi sarà ceduto: la lista completa2026-03-29 11:07:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: C’è una parte di Juventus che...

Juve Sassuolo, Thuram è in dubbio per la sfida dell’Allianz Stadium. Spalletti ha già scelto chi potrebbe giocare al suo postodi Redazione JuventusNews24Juve Sassuolo, Thuram è in forte dubbio per la sfida di sabato sera.

SPALLETTI ALLA JUVE: Primo giorno per il nuovo mister della JIVENTUS #spallettijuve #spalletti #juve