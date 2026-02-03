Chi potrebbe seguire Vannacci alla Camera |  da Pozzolo a Furgiuele tutti i nomi

Nuovo capitolo alla Camera. Il generale Vannacci potrebbe essere seguito da alcuni nomi noti, tra cui Pozzolo e Furgiuele. Nel suo partito, si parla anche di inserire i leghisti Sasso e Ziello, che hanno votato contro il decreto sugli aiuti all’Ucraina. La situazione si muove in fretta e ancora non si sa chi entrerà davvero nella sua squadra.

Ma chi seguirà Roberto Vannacci nel suo nuovo partito «Futuro Nazionale»? Nell'immediatezza della notizia della rottura con la Lega la prima domanda che corre di bocca in bocca è questa. E l'attenzione corre subito ai due deputati del gruppo parlamentare leghista, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, che il 15 gennaio scorso hanno votato no al decreto relativo agli aiuti per l'Ucraina. Un voto in dissenso netto rispetto alla linea del partito che, seppur con qualche malumore, si è espresso a favore (la stabilità di governo prima di tutto). Il primo non nega che ci sta pensando seriamente: «Farò valutazione che mi riservo di esprimere nelle prossime giornate». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Si fanno più concrete le possibilità di vedere il generale Vannacci alla Camera.

Il generale Vannacci si presenta alla Camera incontrando Pozzolo e Messina, dando vita a un possibile super gruppo politico.

