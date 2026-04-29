Durante i Mondiali del 2026, chi si copre la bocca mentre parla potrebbe essere espulso, secondo le nuove regole. Questa disposizione si applica anche a chi utilizza gesti come mettere la mano davanti alla bocca per comunicare con altri giocatori, nascondendo le labbra. La modifica mira a garantire maggiore trasparenza durante le partite, eliminando comportamenti che potrebbero ostacolare il rispetto delle regole di comunicazione sul campo.

Ricordate quando Antonio Cassano metteva la mano davanti alla bocca per parlare liberamente con compagni di squadra e avversari nascondendo il labiale? Farlo oggi potrebbe costare il cartellino rosso. Nella riunione straordinaria tenuta martedì a Vancouver, l’ Ifab – l’International Football Association Board – ha approvato all’ unanimità l’espulsione per i giocatori che si coprono la bocca per insulti o frasi antisportive. La nuova sanzione sarà in vigore a partire dai Mondiali 2026. Una misura anti-razzismo voluta fortemente dalla FIFA in seguito al precedente Prestianni – Vinicius. “Chi non ha nulla da nascondere non ha motivo di celare il labiale, quindi se il gesto serve a coprire un’offesa discriminatoria, il cartellino rosso deve diventare la conseguenza naturale per ripulire il calcio da questi comportamenti inaccettabili “.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Chi si copre la bocca per parlare può essere espulso: la nuova regola per i Mondiali 2026

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