Chi l' ha visto? stasera su Rai 3 | i casi del 29 aprile

Da gazzetta.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consueto appuntamento del mercoledì con il giornalismo d’inchiesta e i gialli irrisolti torna stasera su Rai 3 con un nuovo episodio di Chi l'ha visto?. Federica Sciarelli, reduce dal buon riscontro della scorsa settimana: lo scorso 22 aprile, il programma ha infatti incollato allo schermo 1.487.000 spettatori, raggiungendo uno share del 9.2% e dimostrando di essere ormai entrato nelle abitudini serali di molti italiani. La diretta avrà inizio alle 21.20, disponibile come sempre anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Al centro della serata, i nuovi sviluppi sul drammatico caso di Campobasso, dove madre e figlia hanno perso la vita in circostanze ancora da chiarire.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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