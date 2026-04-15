Stasera, mercoledì 15 aprile, torna l’appuntamento in prima serata con le inchieste e i casi di cronaca a Chi l’ha visto?, lo storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. La settimana scorsa la trasmissione ha confermato il suo legame con il pubblico, tenendo incollati allo schermo 1.353.000 spettatori pari all'8.13% di share. Ecco i temi e i gialli che verranno approfonditi nel corso della diretta, a partire dalle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La puntata di stasera si aprirà con una profonda riflessione sulla violenza giovanile, un fenomeno che sta assumendo i contorni di una vera emergenza sociale. Non si tratta solo di episodi di bullismo tra coetanei o di ribellione verso gli adulti, ma di un disagio profondo che spesso sfocia in atti di autolesionismo e aggressività verso gli altri, genitori compresi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 15 aprile

6 years married, she waited; he medicated ex; she signed divorce silently, he panicked!

Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi dell'8 aprileMercoledì 8 aprile, torna l’appuntamento in prima serata con le inchieste e i casi di cronaca a Chi l’ha visto?, lo storico programma di Rai 3...

Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 4 febbraioQuesta sera, mercoledì 4 febbraio 2026, va in onda una nuova puntata di Chi l'ha visto?, come di consueto in prima serata su Rai 3.