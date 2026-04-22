Stasera torna l’appuntamento in prima serata con le inchieste e i casi di cronaca a Chi l’ha visto?, lo storico programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli. La settimana scorsa la trasmissione ha confermato il suo legame indissolubile con il pubblico, registrando 1.242.000 spettatori pari al 7.9% di share. Ecco i temi e i gialli che verranno approfonditi nel corso della diretta, a partire dalle 21.20 su Rai 3 e in streaming su RaiPlay. La puntata si aprirà con un clamoroso colpo di scena nell’inchiesta che coinvolge lo chef Emiliano Milza. Gli inquirenti hanno disposto la riesumazione del corpo del padre dell'uomo per fare luce su una serie di morti sospette che sembrano circondare la sua vita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3: i casi del 22 aprile

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