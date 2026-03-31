Insieme per Jonas | un giorno di festa e solidarietà nell' atrio della scuola

Nell'atrio di una scuola di Torchiarolo si è svolto un evento di solidarietà chiamato

Domani, mercoledì 1 aprile 2026, presso i plessi di San Pietro "Decroly" e "Rodari", rispettivamente Infanzia e Primaria. Cittadini invitati SAN PIETRO VERNOTICO - Anche l'Istituto comprensivo Valesium di Torchiarolo si mobilita per aiutare Jonas, il bambino di 3 anni e mezzo di San Pietro Vernotico affetto da tetraparesi spastica che a dicembre prossimo dovrà affrontare una costosa cura sperimentale in Messico per la quale servono 90mila euro. Domani, mercoledì 1 aprile 2026, i plessi di San Pietro "Decroly" e "Rodari", rispettivamente Infanzia e Primaria, apriranno le proprie porte per l'evento “Uniti per Jonas”. Una mattinata dedicata alla musica, al gioco e alla generosità con i mercatini solidali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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