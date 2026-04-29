Ieri sera, 28 aprile 2026, è stato eliminato un concorrente dal Grande Fratello Vip durante la diretta condotta da Ilary Blasi. La conduttrice ha chiuso il televoto e ha annunciato il nome dell’eliminato. La puntata è stata caratterizzata da un colpo di scena e da numerosi litigi tra i partecipanti, con nuove nomination e tensioni all’interno della casa.

Ilary Blasi ha chiuso il televoto durante la diretta e ha annunciato il nome del nuovo eliminato Scopriamo chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera 28 aprile 2026: durante la diretta Ilary Blasi ha chiuso il televoto e ha annunciato il nome del nuovo eliminato. In studio erano come semp.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi è uscito dal Grande Fratello Vip ieri sera 28 aprile 2026, eliminato e nuove nomination, colpo di scena in puntata e tanti litigi

Grande fratello vip 2026 | Paola Caruso eliminata al televoto | nomination di ieri sera

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