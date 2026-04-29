Un giovane tennista spagnolo sta attirando l’attenzione nel circuito internazionale, dopo aver conquistato in pochi mesi oltre 700 posizioni nella classifica ATP. Nato nel 2008, ha già dimostrato di possedere un talento notevole, affrontando ora uno dei giocatori più giovani e promettenti del circuito. Le sue prestazioni recenti e i numeri raccolti nel breve periodo lo collocano come uno dei futuri protagonisti del tennis mondiale.

Madrid, 29 aprile 2026 - C’è un nuovo nome che si sta facendo largo nel tennis mondiale e porta con sé il peso e l’orgoglio di una tradizione illustre. Rafael Jodar, madrileno classe 2006, è l’astro nascente del movimento spagnolo, già capace di affacciarsi stabilmente tra i primi cinquanta del ranking ATP e di guadagnarsi un posto tra i protagonisti del circuito maggiore. Rafael sì, ma non per Nadal. Nato e cresciuto a Madrid, Jodar ha iniziato a giocare da bambino, ispirato dal suo idolo Rafael Nadal, con cui condivide non solo la nazionalità ma anche una certa attitudine combattiva. Il nome, però, non è un omaggio al campione di Manacor: è una tradizione di famiglia, tramandata da generazioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Chi è Rafael Jodar, baby fenomeno spagnolo che oggi sfida Sinner: età, numeri e curiosità. In pochi mesi ha scalato 700 posizioni Atp

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