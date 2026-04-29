Paul Mendy, giovane calciatore di 19 anni, ha esordito in Serie A con il Cagliari e ha segnato due gol durante la partita contro l’Atalanta. Questa è stata la sua prima presenza da titolare nel massimo campionato italiano. La doppietta di Mendy ha attirato l’attenzione, lasciando un segno nel suo debutto ufficiale. La partita si è conclusa con la sua squadra che ha ottenuto un risultato positivo.

Un debutto che difficilmente potrà essere dimenticato: Paul Mendy ha lasciato il segno alla sua prima partita da titolare in Serie A con una straordinaria doppietta contro l’ Atalanta. Dopo aver già assaggiato il massimo campionato entrando a gara in corso nelle settimane precedenti, il giovane attaccante del Cagliari ha sfruttato al meglio l’occasione concessa dal tecnico Pisacane, dimostrando personalità e grande senso del gol. Dalle giovanili alla prima squadra. Classe 2007 e originario del Senegal, Mendy è arrivato in Sardegna nel 2025, scoperto dagli osservatori del club mentre giocava in patria, nella zona di Bambey. Inserito inizialmente nella squadra Primavera, si è messo subito in evidenza grazie a prestazioni convincenti e ad una notevole capacità realizzativa.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Chi è Paul Mendy, il 19enne del Cagliari che ha incantato all’esordio con una doppietta

Notizie correlate

Chi è Paul Mendy, l’attaccante del Cagliari acquistato un anno fa in Senegal per una cifra irrisoriaPaul Mendy ha già segnato una doppietta col Cagliari all'esordio in Serie A nella sfida contro l'Atalanta.

Leggi anche: Due gol nei primi sette minuti da titolare in Serie A: l’incredibile storia di Paul Mendy, 19enne del Cagliari costato 15mila euro

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Otto minuti per conquistare il Cagliari: chi è Paul Mendy, due gol alla prima da titolare; Due gol nei primi sette minuti da titolare in Serie A: l'incredibile storia di Paul Mendy, 19enne del Cagliari costato 15mila euro; Chi è Paul Mendy, il giovane del Cagliari che ha segnato una doppietta alla prima da titolare in Serie A contro l'Atalanta; Chi è Paul Mendy, l'attaccante del Cagliari acquistato un anno fa in Senegal per una cifra irrisoria.

Chi è Paul Mendy, il giovane del Cagliari che ha segnato una doppietta alla prima da titolare in Serie A contro l'AtalantaPrimi minuti in Serie A per Paul Mendy, che dopo aver esordito nel massimo campionato con la maglia del Cagliari ha sfruttato alla grande il debutto da titolare. Primi sprazzi in Serie A per Paul Mend ... goal.com

Chi è Paul Mendy, il 19enne del Cagliari che ha segnato due gol all'esordio dal 1' in AIl Cagliari si gode il suo nuovo talento: Paul Mendy, attaccante classe 2007 che ha fatto il suo esordio da titolare in Serie A proprio nella sfida di. tuttomercatoweb.com

Paul Mendy, esordio da record. Prima da titolare e doppietta in sette minuti nella vittoria salvezza del Cagliari. Il monito di Pisacane: non pompatelo, lasciamolo crescere. https://www.rainews.it/tgr/sardegna - facebook.com facebook

- Gol più veloce in Serie A della storia del Cagliari negli ultimi 40 anni (record precedente di David Suazo in Cagliari-Lazio 1-1 2005-06, 32 secondi). - Doppietta in 8’ all’esordio da titolare in Serie A Sì, è decisamente stata la giornata di Paul Mendy x.com