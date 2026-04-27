Paul Mendy, attaccante senegalese di 19 anni, ha segnato due gol nei primi sette minuti della sua prima partita da titolare in Serie A, disputata contro l’Atalanta. Il giovane calciatore del Cagliari aveva appena fatto il suo esordio nel massimo campionato e questa partita rappresenta un momento importante della sua carriera. La società aveva speso 15mila euro per portarlo in squadra.

Due gol in sette minuti. All’esordio da titolare in Serie A. Contro l’Atalanta. È l’incredibile storia di Paul Mendy, attaccante senegalese di 19 anni del Cagliari che contro il club bergamasco ha vissuto un esordio dal primo minuto speciale. Mendy ha infatti segnato due reti: una al primo minuto, la seconda all’ottavo, permettendo ai suoi di partire subito con un vantaggio di due reti in una sfida decisiva per la salvezza dei sardi e per la Champions League per quanto riguarda l’Atalanta. 14 gol e tre assist in 28 partite con la Primavera del Cagliari, poi Pisacane – che lo conosceva benissimo dai tempi della Primavera – gli ha concesso 17 minuti contro il Napoli all’esordio in Serie A, altri 30 tra Sassuolo e Cremonese, poi 33 contro l’Inter.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Due gol nei primi sette minuti da titolare in Serie A: l’incredibile storia di Paul Mendy, 19enne del Cagliari costato 15mila euro

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Chi è Paul Mendy, il 19enne del Cagliari che ha appena segnato due gol all'esordio dal 1' in AIl Cagliari si gode il suo nuovo talento: Paul Mendy, attaccante classe 2007 che ha fatto il suo esordio da titolare in Serie A proprio in questi minuti. tuttomercatoweb.com

Paul Mendy after 15 seconds! A lightning start for Cagliari! #CagliariAtalanta 1-0 x.com

Série A Première titularisation pour Paul Mendy [2007 | ATT] avec Cagliari pour la réception de l’Atalanta ! - facebook.com facebook