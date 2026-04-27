Chi è Paul Mendy l'attaccante del Cagliari acquistato un anno fa in Senegal per una cifra irrisoria
Paul Mendy, attaccante proveniente dal Senegal, è arrivato al Cagliari circa un anno fa per una cifra modesta. Lo scorso weekend ha esordito in Serie A e ha segnato due gol nella partita contro l'Atalanta. La doppietta ha attirato l'attenzione, essendo il suo primo match nel massimo campionato italiano. La sua presenza in campo ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori.
Paul Mendy ha già segnato una doppietta col Cagliari all'esordio in Serie A nella sfida contro l'Atalanta. Il giovane attaccante classe 2007 fu acquistato un anno fa per una cifra irrisoria.🔗 Leggi su Fanpage.it
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