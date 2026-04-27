Chi è Paul Mendy l'attaccante del Cagliari acquistato un anno fa in Senegal per una cifra irrisoria

Paul Mendy, attaccante proveniente dal Senegal, è arrivato al Cagliari circa un anno fa per una cifra modesta. Lo scorso weekend ha esordito in Serie A e ha segnato due gol nella partita contro l'Atalanta. La doppietta ha attirato l'attenzione, essendo il suo primo match nel massimo campionato italiano. La sua presenza in campo ha suscitato interesse tra tifosi e addetti ai lavori.