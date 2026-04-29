Lunedì sera, intorno alle 20:30, una donna in zona Balduina a Roma ha chiamato i Carabinieri segnalando la presenza dell’ex fidanzato sotto casa. L’uomo arrestato è un ex volto di un noto spettacolo televisivo. Secondo quanto riferito, l’individuo era presente nell’abitazione della donna senza autorizzazione. La vicenda riguarda una presunta condotta di stalking, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Lunedì sera, intorno alle 20,30, una donna residente in zona Balduina a Roma ha chiamato i Carabinieri per segnalare la presenza dell’ex fidanzato sotto casa sua. L’uomo non voleva andarsene. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, lo hanno trovato in stato di forte agitazione: urlava, scalciava, dava in escandescenze. Lo hanno ammanettato e portato in caserma. Quell’uomo è Massimo Bagnato, 53 anni, comico romano noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a Zelig e Colorado. Il giorno seguente, martedì mattina, è comparso davanti al giudice del Tribunale di Piazzale Clodio con l’accusa di stalking. Il fermo è stato convalidato e il giudice ha disposto un divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Massimo Bagnato, ex volto di Zelig, arrestato per stalking

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