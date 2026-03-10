Durante la sfilata di Chanel, Margot Robbie ha optato per una canottiera bianca, dimostrando che la semplicità può essere elegante. Con questa scelta, l’attrice ha lasciato indietro lo stile gotico di Catherine Earnshaw, personaggio di

Catherine Earnshaw, addio. Ora che Cime Tempestose ha conquistato pubblico e botteghini, l’attrice Margot Robbie può salutare definitivamente il suo personaggio e gli abiti gotici che l’hanno accompagnata in questi mesi. Quale migliore occasione per sfoggiare il nuovo look se non la sfilata di Chanel alla Paris Fashion Week? Il look “illusionista” di Margot Robbie alla sfilata Chanel. Margot Robbie (35 anni) è volata a Parigi per le sfilate della Settimana della Moda. Era infatti tra gli ospiti vip della sfilata AutunnoInverno 2026-27 di Chanel firmata da Matthieu Blazy. Per l’occasione, ha stupito tutti con un nuovo taglio di capelli: un caschetto con frangia morbido, lontano anni luce dalla lunga chioma da eroina gotica degli scorsi mesi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Chi ha detto che una canottiera bianca non può essere chic? Margot Robbie sceglie la semplicità per la sfilata Chanel, dicendo definitivamente addio allo stile "Cime Tempestose".

