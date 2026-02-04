la modella italiana ha aperto la sfilata di chanel haute couture riscrivendo le regole della bellezza over

La modella italiana Stephanie Cavalli, 50 anni, ha aperto la sfilata di Chanel Haute Couture. Con passo deciso, ha sfoggiato un look che rompe gli schemi tradizionali, dimostrando che la bellezza over può essere protagonista anche nelle passerelle più esclusive. La sua presenza ha sorpreso e ha fatto parlare di sé, dimostrando che l’età non è un limite ma un valore aggiunto.

S tephanie Cavalli – 50 asnni – ha aperto la sfilata Chanel Haute Couture, incarnando il volto di una bellezza matura che oggi trova finalmente legittimazione anche nei territori più esclusivi della moda. Una presenza magnetica, la sua, che non si impone con l'eccesso ma conquista con una grazia silenziosa, fatta di sicurezza, esperienza e autenticità.

Durante la sfilata di Chanel, l’attrice ha catturato l’attenzione con un nuovo taglio di capelli.

La sfilata Haute Couture di Chanel al Grand Palais ha attirato star di diverse generazioni, come Nicole Kidman e Penélope Cruz.

Chi è Stephanie Cavalli, la modella italiana che ha aperto la sfilata Chanel: «50 anni è l'età giusta per sbocciare»Ha lavorato come modella negli anni 90 per poi smettere a 38 anni quando all'epoca era troppo vecchia per questo lavoro. Eppure questa pausa le ha permesso di ritrovare se stessa e tornare a 50 anni ... vogue.it

Chi è Stephanie Cavalli, modella italiana over con capelli bianchi che è tornata a sfilare a 50 anni per Chanel e ha aperto l'Haute Couture: la sua storia x.com

