Beppe Ercole, ex marito di Serena Grandi e padre del figlio Edoardo, è morto nel 2010. Romano di nascita, lavorava come arredatore e antiquario. Negli anni ’70 era conosciuto anche per la sua presenza nel mondo della cronaca rosa, grazie ai numerosi rapporti pubblici avuti in quel periodo. In un’intervista, ha dichiarato di aver scoperto che la moglie lo tradiva con quattro o cinque sue amiche, al battesimo del figlio.

Beppe Ercole è stato l’ex marito di Serena Grandi, scomparso nel 2010, di professione arredatore e antiquario, romano d’origine, era famoso soprattutto negli anni ’70 non solo per la sua professione ma anche nella cronaca rosa, avendo avuto diversi amori da copertina. Il matrimonio tra Serena Grandi e Beppe Ercole è stato celebrato negli anni 80 e dalla loro unione è arrivato Edoardo, unico figlio della coppia nato nel 1989. Le nozze tra Ercole e l’attrice però hanno vita breve e pochi anni dopo i due divorziano. Nel 2004 l’ex marito di Serena Grandi sposa Corinne Clery che rimarrà al suo fianco fino al 2010 quando Beppe Ercole si spegne in pochi mesi a causa di una tumore al cervello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Beppe Ercole, chi è l’ex marito di Serena Grandi e padre del figlio Edoardo: “Mi tradiva con 4 o 5 amiche. L’ho scoperto al battesimo di mio figlio”

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Per me Beppe Savoldi non è stato solo un grande bomber del Bologna, ma anche un amico. La festa per i suoi 100 gol in Serie A, festeggiata insieme a Monghidoro, resta uno dei ricordi più belli che porterò sempre con me. Ciao Beppe, non ti dimenticherò m - facebook.com facebook