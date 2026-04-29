Chef multato per un post in cui cercava personale esclusi comunisti fancazzisti persone con problemi di alcol droghe e di orientamento sessuale

Un chef è stato multato dopo aver pubblicato un annuncio di lavoro in cui escludeva categorie come comunisti, persone con problemi di alcol, droghe e di orientamento sessuale. La Cgil di Trento ha avviato una causa di lavoro contro di lui, sostenendo che le sue affermazioni danneggiavano la dignità dei lavoratori. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle implicazioni legali di commenti pubblici riguardanti l’occupazione.

Paolo Cappuccio, l'uomo che «guarda la cucina dall'alto» secondo uno degli ultimi articoli che lo vedono protagonista, è stato condannato dal Tribunale di Trento a pagare un'ammenda di 6000 euro alla Cgil provinciale per un annuncio apparso sui social la scorsa estate con la ricerca di personale per un albergo a 4 stelle a Madonna di Campiglio. «Sono esclusi comunistifancazzisti, masterchef del cazzo ed affini, persone con problemi di alcol droghe e di orientamento sessuale. Quindi se eventualmente resta qualche soggetto più o meno normale». La querelle era divampata la scorsa estate dopo che lo chef aveva metto sui social un post poi rimosso ad inizio luglio, ribadendo il concetto in radio a La zanzara e sul quotidiano Il Giornale.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Chef multato per un post in cui cercava personale, «esclusi comunisti/fancazzisti, persone con problemi di alcol, droghe e di orientamento sessuale» Notizie correlate “No a comunisti/fancazzisti” o a “persone con problematiche di alcol droghe o orientamento sessuale”, chef Paolo Cappuccio condannato per discriminazioneSi conclude con una condanna per discriminazione e un risarcimento pari a 6mila euro, la vicenda che ha visto coinvolto lo chef Paolo Cappuccio che... Leggi anche: Marius Borg Høiby, la prima testimonianza in aula: «Ho avuto una vita fatta di feste, donne, alcol e droghe. Ma non ho mai fatto sesso con persone incoscienti» Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Ristorante multato di 4000€ per aver risposto alla recensione negativa di un cliente: il caso che scuote il settore; Multato per un corteo contro le restrizioni Covid il consigliere regionale Antonini; A Santa Giuliana i sapori del Tibet: cena solidale con lo chef Passang tra momo tradizionali e storie di vita. Lo chef stellato Paolo Cappuccio condannato per discriminazione dal Tribunale di Trento. Esulta la Cgil: "Sentenza storica" Leggi l’articolo tinyurl.com/5yk66a4w - facebook.com facebook