Marius Borg Høiby ha parlato per la prima volta in aula. Il ventinovenne ha confessato di aver vissuto una vita fatta di feste, donne, alcol e droghe, ma ha negato di aver mai avuto rapporti con persone incoscienti. In lacrime, ha anche detto che per tutti lui è sempre stato solo “il figlio della principessa Mette-Marit”.

Subito dopo la testimonianza della prima vittima c'è stata una pausa. Quindi ha preso la parola Marius Borg, che nella sua prima testimonianza in aula ha voluto far notare quanto per lui sia stato difficile crescere sotto una perenne pressione mediatica: «Trovo incredibilmente difficile parlare di fronte a così tante persone», ha detto con la voce rotta dal pianto. «La stampa mi perseguita da quando avevo tre anni. Mi ha sempre braccato, molestato e tormentato». «Il fatto che debbano stare seduti in questa stanza», ha aggiunto riferendosi ai duecento giornalisti accreditati per seguire il processo, «mi sembra assolutamente spaventoso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Marius Borg Høiby, la prima testimonianza in aula: «Ho avuto una vita fatta di feste, donne, alcol e droghe. Ma non ho mai fatto sesso con persone incoscienti»

