Ex calciatori all’attacco sul Fondo di fine carriera | Vogliamo sapere che fine hanno fatto i nostri soldi

Ex calciatori e allenatori chiedono trasparenza sul Fondo di fine carriera, perché vogliono sapere come sono stati spesi i loro soldi. La richiesta nasce dopo che molti hanno scoperto di non aver mai visto i dettagli dei bilanci, nonostante le trattenute sui salari per anni. Oltre 150 tra loro hanno firmato una petizione per rendere pubblici i conti del Fondo, che ha gestito le somme versate dai giocatori durante la carriera.

I bilanci del Fondo di fine carriera devono essere resi pubblici. È questa la richiesta formalizzata oggi da più di 150 tra ex calciatori e allenatori, che chiedono di vedere i conti del Fondo che per anni ha trattenuto una parte dei loro stipendi. La richiesta, presentata oggi a Roma con una conferenza stampa, è stata formalizzata con il supporto della società di consulenza Offside Fc e dello studio associato T-Legal Brigida-Vocalelli & Partners. Come funziona il Fondo di fine carriera. Il «Fondo di accantonamento delle indennità di fine carriera» è un’associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro, nata nel 1975 per garantire agli sportivi un’indennità da riscuotere nel momento in cui decidono di appendere gli scarpini al chiodo.🔗 Leggi su Open.online

Viviano, ex portiere e attuale dirigente sportivo, ha espresso preoccupazione sul Fondo di fine carriera dei calciatori, chiedendo trasparenza sui fondi accumulati.

Oltre 150 ex calciatori e allenatori hanno firmato una richiesta di maggiore chiarezza sul Fondo Fine Carriera, dopo aver scoperto che alcune decisioni sui pagamenti non sono state trasparenti.

