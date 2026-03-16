Dopo la partecipazione al quiz televisivo negli anni Ottanta, Davide Perino, il bambino con il caschetto rosso e il volto vivace, non è più comparso in televisione. La sua presenza era associata alla trasmissione condotta da Enrica Bonaccorti, ma attualmente del suo percorso si hanno poche notizie. La sua ultima apparizione risale a quel periodo, e da allora non si conoscono aggiornamenti sulla sua vita.

Chi ha vissuto la televisione negli anni Ottanta, non può aver dimenticato quel caschetto rosso e quel viso vivace che riempiva lo schermo accanto a una splendida Enrica Bonaccorti. Davide Perino era il “bimbo del quiz” in Pronto, chi gioca?, un piccolo prodigio capace di bucare lo schermo con una spontaneità disarmante. Ma che fine ha fatto quel bambino oggi? L’erede di una dinastia del doppiaggio. La storia di Davide Perino non è la parabola discendente di molte baby star, ma quella di uno straordinario successo “invisibile”. Classe 1981 e nato a Roma, Perino rappresenta la quarta generazione di una vera e propria dinastia del doppiaggio italiano, nipote di Gianfranco Bellini e figlio della doppiatrice Silvia Bellini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Che fine ha fatto Davide Perino, il bimbo del quiz Pronto, chi gioca?

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