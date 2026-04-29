La Procura di Milano sta considerando di rivedere il proprio parere in merito a una vicenda giudiziaria, dopo che sono state sollevate alcune perplessità sulle versioni fornite. La Procuratrice generale ha commentato con un tocco di autoironia, sottolineando che sono stati diligenti ma forse non abbastanza perspicaci. La decisione di riesaminare il parere arriva a seguito di dubbi sollevati da alcune parti coinvolte.

Spiega la Procuratrice generale di Milano Francesca Nanni con una vena di autoironia: "Siamo stati diligenti, magari non perspicaci". Ora il caso Minetti verrà riaffrontato con tutta l'artiglieria disponibile: indagini a 360 gradi, probabile rogatoria in Uruguay, dove sarebbero avvenuti i misfatti denunciati dall'inchiesta del Fatto Quotidiano, utilizzo dell'Interpol. Il Quirinale chiede chiarimenti "urgenti", il Palazzo è in fibrillazione e l'opposizione vuole le dimissioni di Carlo Nordio. Insomma, occorre capire e in fretta. Nicole Minetti, l'igienista dentale protagonista dello scandalo Olgettine, ha ricevuto la grazia, dopo aver incassato una condanna definitiva a 3 anni e 11 mesi per induzione alla prostituzione e peculato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Che cosa non torna nelle due versioni: la Procura è pronta a rivedere il parere

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