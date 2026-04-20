A Arezzo, durante le indagini sul cane investito a Pasqua è stato rintracciato il veicolo coinvolto nell'incidente. Tuttavia, il conducente non è ancora stato identificato. Nel frattempo, online sono già disponibili quattro versioni di un’ipotetica esecuzione legata all’accaduto. Le forze dell’ordine continuano a cercare informazioni per trovare il colpevole.

AREZZO – Proseguono le indagini sul cane investito a Pasqua Individuato il veicolo, mentre il responsabile resta ignoto. Una lacuna che la comunità online ha prontamente colmato con almeno tre sospettati, due modelli di auto incompatibili tra loro e un colpevole morale già condiviso. “Il cerchio si restringe”, confermano fonti vicine all’entusiasmo investigativo da tastiera, mentre altri chiedono direttamente “nome e cognome pubblico”, per velocizzare i tempi della giustizia e saltare eventuali passaggi intermedi come prove e tribunale. Nel frattempo, si sviluppa il dibattito tecnico: “Era una Toyota”. “No, è una Suzuki”. “Comunque fuoristrada”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, trovato veicolo che ha investito cane: manca il colpevole, ma online già pronta esecuzione in 4 versioni

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