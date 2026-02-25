in un giorno 190 milioni di persone usano chatgpt

Il crescente utilizzo di ChatGPT ha raggiunto 190 milioni di utenti in un solo giorno, a causa della diffusione capillare di intelligenza artificiale tra aziende e privati. Molti utenti sfruttano il chatbot per lavoro, studio e svago, rendendo questa tecnologia un elemento quotidiano. La popolarità cresce rapidamente, con milioni di persone che accedono alla piattaforma ogni ora. La domanda di intelligenza artificiale si rafforza, spingendo sviluppatori e aziende a investire sempre di più.

Dopo aver raccontato la storia di Sam Altman e la nascita di OpenAI, ci siamo chiesti: quanto è diffuso oggi ChatGPT nel mondo? I numeri sono impressionanti. Gli utenti attivi settimanali superano gli 800 milioni, mentre ogni giorno circa 190 milioni di persone lo utilizzano. Ogni 24 ore vengono inviati più di 2,5 miliardi di messaggi. Il sito registra oltre 5 miliardi di visite al mese e circa 10 milioni di persone hanno scelto la versione a pagamento, ChatGPT Plus. Anche in Italia l’uso è in forte crescita: milioni di persone utilizzano strumenti di intelligenza artificiale, e ChatGPT è tra i più conosciuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

