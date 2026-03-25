La grave accusa dell'ex nutrizionista del Real | Usano ChatGPT per prescrivere gli integratori

Un'ex nutrizionista del Real Madrid ha denunciato che lo staff medico utilizza ChatGPT per prescrivere integratori. La professionista, che ha lavorato nell'organizzazione per un anno, ha espresso preoccupazioni riguardo all'impiego di strumenti di intelligenza artificiale nelle decisioni cliniche. La questione è stata resa nota attraverso le sue dichiarazioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui procedimenti o sulle reazioni ufficiali.

Itziar Gonzalez ha lavorato un anno al Real Madrid e ha puntato il dito contro lo staff medico dopo il caso Mbappé: "Spero che ingaggino persone competenti e istruite". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Brasile, 35enne assolto dall’accusa di stupro dopo aver “sposato” una 12enne: “C’era il consenso”Fa discutere la sentenza di un Tribunale brasiliano che ha assolto un uomo di 35 anni che aveva "sposato" una bambina di 12 anni: l'uomo era accusato... Fuorionda Rai “Evitiamo l’israeliano”, Rossi: “Fatto grave, procedimento disciplinare per i responsabili”Dopo il controverso fuorionda di Rai2, arriva la condanna del CdA Rai e le parole dell'Amministratore Delegato Giampaolo Rossi: "La Rai ha avviato...