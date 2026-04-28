Come ha raccontato quest'inverno al The New York Style Magazine, nella sua beauty routine non mancano mai Le Sérum della linea Capture di Dior, il Vitamin C Booster di 111Skin e, di giorno, la protezione solare SPF 50+ di Clé de Peau. Come a dire, la cura della pelle per Charlize Theron è un affare molto serio. Maschera a luce rossa come Charlize Theron: effetti, benefici e come usarla correttamente Come ci spiega la dottoressa Valentina Finotti, medico estetico e rigenerativo di Centro Medico Sempione a Milano, «la tecnologia a luce rossa (LED, generalmente tra 630 e 660 nm) agisce stimolando i mitocondri dei fibroblasti, con un aumento della produzione di ATP, ossia adenosina trifosfato, la “moneta energetica” delle cellule.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlize Theron: «Il mio segreto per una pelle giovane è la maschera a luce rossa che uso da 2 anni»

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