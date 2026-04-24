Nel nuovo survival thriller, un'attrice nota si confronta con forze malvagie e naturali in un film che mantiene alta la tensione dall'inizio alla fine. La pellicola non cerca di rivoluzionare il genere, ma si concentra sulla narrazione e sull'azione, offrendo uno spettacolo senza pause. La protagonista si trova coinvolta in una situazione estrema, dove ogni momento conta e la suspense si mantiene costante fino alla conclusione.

Apex appartiene a quella categoria di film che non hanno bisogno di reinventare il genere per funzionare. La premessa è semplice, quasi archetipica: una donna sola nella natura selvaggia, un trauma alle spalle, un uomo pericoloso che trasforma il paesaggio in un campo di caccia. È materiale già visto, certo, ma il film diretto da Baltasar Kormákur lo maneggia con mestiere, ritmo e una notevole consapevolezza del proprio formato. Il regista torna su un territorio che conosce bene, quello del survival fisico e ambientale, costruendo una storia compatta, senza troppi fronzoli, dove ogni elemento naturale diventa parte attiva della tensione. Montagne, rapide, gole, boschi e pareti rocciose non sono semplici sfondi: sono ostacoli, trappole, possibilità di fuga e, a volte, strumenti di resistenza.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Apex: Charlize Theron contro il male e la natura in un survival thriller che non molla mai la presa

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