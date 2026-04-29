Champions League Psg-Bayern Monaco 5-4 | che show a Parigi Gli highlights

La partita tra il Psg e il Bayern Monaco si è conclusa con un punteggio di 5-4, regalando ai tifosi uno spettacolo intenso e ricco di emozioni a Parigi. La sfida ha visto numerosi gol e un ritmo elevato per tutta la durata dell'incontro. Gli highlights mostrano azioni spettacolari da entrambe le squadre, con momenti di grande intensità che hanno coinvolto il pubblico presente allo stadio.

È la partita dell'anno? Per ora la risposta è sì: Psg-Bayern Monaco è stato uno spettacolo senza precedenti. Guarda gli highlights della prima semifinale di Champions League.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Champions League, Psg-Bayern Monaco 5-4: che show a Parigi. Gli highlights PSG-Bayern Monaco 1-2: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Champions League, PSG-Bayern Monaco 5-4: notte folle a ParigiÈ successo di tutto a Parigi nell’andata della semifinale di Champions League con il PSG che ha battuto il Bayern Monaco per 5-4 per una partita che... Leggi anche: Champions League, spettacolo a Parigi: il Psg batte il Bayern Monaco 5-4 Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le partite di oggi: Psg-Bayern inaugura le semifinali di Champions; Psg-Bayern Monaco, dove vedere la semifinale di Champions League in tv e streaming; Una semifinale di Champions League che sembra una finale; PSG-Bayern Monaco: probabili formazioni, quando e dove vederla. Champions in TV, dove vedere PSG-Bayern Monaco: orario, formazioni ufficiali e diretta streamingPSG-Bayern Monaco è l’andata della semifinale di Champions, la partita si gioca oggi alle 21. Diretta tv e in streaming sui canali di Sky e su NOW. Le ultime news sulle formazioni di Luis Enrique e ... fanpage.it Psg-Bayern Monaco 5-4: doppio record storico per la Champions LeagueNotte incredibile al Parco dei Principi per una semifinale epica e senza precedenti sotto il profilo realizzativo ... corrieredellosport.it L'andata della semifinale di Champions League a Parigi è un gioco pirotecnico - facebook.com facebook #PsgBayern Monaco diretta Champions League: pioggia di gol, alla fine vince Luis Enrique x.com