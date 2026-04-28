Champions League spettacolo a Parigi | il Psg batte il Bayern Monaco 5-4

A Parigi si è disputata una delle partite più spettacolari della Champions League, con il Psg che ha battuto il Bayern Monaco 5-4. La gara ha visto numerosi gol, giocate di talento e la presenza di campioni in ogni reparto. La partita si è conclusa con un risultato sorprendente, offrendo un grande spettacolo ai tifosi presenti allo stadio.

Parigi, 28 aprile 2026 - La Serie A prenda nota di come si gioca a calcio. A Parigi una delle partite più spettacolari della Champions League con gol, giocate di talento e campioni in ogni reparto. La sfida di andata della semifinale è stata vinta dal Psg, che ha prevalso per 5-4 al termine di una partita pazza e che sembrava indirizzata sul 5-2 nel secondo tempo. Il Bayern ha comunque mostrato la tempra tedesca e riaperto i conti in vista del ritorno a Monaco di Baviera, dove tutto è possibile. Gli uomini di Kompany erano andati avanti all'inizio con un rigore di Kane, poi la rimonta parigina con Kvara e Neves, a seguire pari di Olise e nuovo vantaggio, su penalty, di Dembele.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Champions League, spettacolo a Parigi: il Psg batte il Bayern Monaco 5-4 PSG X BAYERN DE MUNIQUE AO VIVO - JOGO AO VIVO DA CHAMPIONS LEAGUE 2025 - DIRETO DO PARC DES PRINCES Notizie correlate Champions League, PSG-Bayern Monaco 5-4: notte folle a ParigiÈ successo di tutto a Parigi nell’andata della semifinale di Champions League con il PSG che ha battuto il Bayern Monaco per 5-4 per una partita che... Champions League, il Psg batte 5-4 il Bayern: spettacolo nella semifinale d’andataSemifinale show al Parco dei Principi, dove il Psg si è imposto sul Bayern con il rocambolesco risultato di 5-4 nel match di andata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Anteprima Atletico Madrid - Arsenal: semifinale Champions League; Calcio in tv: lo spettacolo della Premier League; I tifosi dell’Atletico vedranno Bad Bunny al posto della Champions; Operazione Champions League, Guardia di Finanza contro il pezzotto nei locali pubblici. Champions League, PSG-Bayer Monaco 5-4: spettacolo al Parco dei PrincipiSpettacolo Champions League. PSG-Bayer Monaco finisce 5-4: a segno Kane, Kvaratskhelia (2), Joao Neves, Olise, Dembele (2), Upamecano e Diaz. siamolaroma.it Psg e Bayern danno spettacolo al Parco dei Principi: la spunta Luis Enrique con il duo Kvara-DembeleLa gara d'andata delle semifinali di Champions League la portano a casa i parigini con un pirotecnico 5-4: restano vive le speranze dei bavaresi ... tuttosport.com L'andata della semifinale di Champions League a Parigi è un gioco pirotecnico - facebook.com facebook #PsgBayern Monaco diretta Champions League: pioggia di gol, alla fine vince Luis Enrique x.com