La semifinale di andata della Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 1-1. La partita si è giocata a Madrid, con entrambe le squadre che hanno segnato un gol ciascuna nel corso dei 90 minuti.

È finita 1-1 la semifinale di andata di Champions League fra Atletico Madrid e Arsenal, disputata a Madrid. Viktor Gyökeres ha portato in vantaggio l’Arsenal allo stadio Metropolitano segnando su rigore al 44'. Julian Alvarez ha pareggiato per l’Atletico sempre su rigore al 56'. All’Arsenal è stato assegnato un altro rigore al 78' per un fallo di David Hancko su Eberechi Eze, ma la decisione è stata revocata poco dopo in seguito alla revisione video. La partita di ritorno si disputerà martedì prossimo in Inghilterra. L’Atletico ha raggiunto l’ultima volta la finale di Champions League nel 2016, quando perse contro il Real Madrid. Arte, restituiti 377 reperti culturali da USA all'Italia.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Champions League, finisce 1-1 la semifinale d’andata tra Atletico Madrid e Arsenal

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