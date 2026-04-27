Atletico Madrid-Arsenal Champions League 29-04-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici I Colchoneros sognano la finale

Da infobetting.com 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21:00 si sfidano l’Atletico Madrid e l’Arsenal nella seconda semifinale di Champions League. Le due squadre si preparano a contendersi un posto in finale, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote svelate dai bookmaker. I Colchoneros puntano a raggiungere la loro prima finale europea in diversi anni, mentre i Gunners cercano di proseguire il cammino iniziato in questa edizione della competizione.

La seconda semifinale di Champions League metterà di fronte l’Atletico Madrid e l’Arsenal, due squadre che non hanno mai trionfato in questa competizione: i Gunners si stanno dividendo tra la corsa europea e la voglia enorme di tornare a vincere il titolo in patria, mentre i Colchoneros, dopo aver perso la finale di Copa del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Atletico Madrid-Arsenal (Champions League, 29-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros sognano la finale

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