Champions 2025 26 Real Madrid - Manchester City diretta Prime Video Ottavi Andata

Il match tra Real Madrid e Manchester City si gioca al Bernabéu e viene trasmesso in diretta su Prime Video. Si tratta degli ottavi di finale della Champions 202526, con il City considerato favorito e i Blancos alle prese con assenze importanti e una fase difficile. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre.

Real Madrid Manchester City torna al Bernabéu in diretta su Prime Video tra crisi dei Blancos, assenze pesanti e il City favorito. Il Santiago Bernabéu (diretta Prime Video) si appresta a ospitare quello che ormai è diventato il "classico moderno" del calcio europeo, ma l'atmosfera che si respira all'ombra della Castellana è lontana dai fasti abituali. Real Madrid e Manchester City si ritrovano di fronte per la decima volta in cinque stagioni,.

