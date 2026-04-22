LIVE Cinà-Moller ATP Madrid 2026 in DIRETTA | Nava vince il derby a stelle e strisce ora in campo Bellucci

Nella giornata di oggi, sul campo principale dell’ATP Madrid 2026, si sono svolti diversi incontri. Nava ha vinto il derby a stelle e strisce, mentre ora è in campo Bellucci. Sono previsti aggiornamenti in tempo reale anche per le sfide tra Berrettini e Prizmic, con inizio non prima delle 13.30, e tra Sonego e Lajovic, che si gioca come terzo match dalle 11.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE 11.00) 12.48 Il primo incontro di giornata sul Campo 6 va allo statunitense Emilio Nava, che si è imposto per 6-3, 7-5 sul connazionale Jenson Brooksby. Ora tocca all’azzurro Mattia Bellucci, opposto al bosniaco Damir Dzumhur. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Federico Cinà e il danese Elmer Moller, valido per il primo turno dell’ATP Masters 1000 di Madrid. Il classe 2007 siciliano, numero 205 del mondo, è riuscito ad accedere al tabellone principale grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, proprio come lo scorso anno, quando fu sconfitto al secondo turno, in tre set, dallo statunitense Sebastian Korda.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: Nava vince il derby a stelle e strisce, ora in campo Bellucci Notizie correlate LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’azzurro Federico Cinà e il... LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: match che può essere equilibratoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: il giovane italiano cerca un salto di qualità; Dove vedere in tv Cinà-Møller oggi, ATP Madrid 2026: orario, programma, streaming; Matteo Berrettini guida il gruppo azzurro nel day-1 di Madrid. Sinner conoscerà il suo avversario; Perché Lorenzo Musetti è virtualmente fuori dalla top10 e cosa deve fare per rientrarci a Madrid. LIVE Cinà-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: match che può essere equilibratoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-PRIZMIC (NON PRIMA DELLE 13.30) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-LAJOVIC (3° MATCH DALLE ... oasport.it Dove vedere Cinà-Møller oggi in tv, ATP Madrid 2026: orario, programma, streamingSeconda presenza consecutiva in tabellone principale oggi per Federico Cinà al Masters 1000 di Madrid. Questa volta dall'altra parte della rete il danese ... oasport.it