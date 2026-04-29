Il sindacato ha individuato problemi nelle Certificazioni Uniche, riscontrando errori o dati mancanti riguardo alla natura del reddito da lavoro. Questi errori coinvolgono numerosi modelli 730, mettendo a rischio la corretta compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali. La questione riguarda principalmente le informazioni riportate nelle certificazioni fornite dai datori di lavoro, che potrebbero influenzare la dichiarazione dei redditi di molti contribuenti.

Risale allo scorso21 aprilela lettera ufficiale che ha visto come mittenti il segretario confederale dellaCgil,Christian Ferrari, e la presidentessa del Consorzio nazionale Caaf Cgil,Monica Iviglia. I destinatari sono stati il ministro dell’EconomiaGiancarlo Giorgettie il viceministroMaurizio Leo, i quali sono stati messi al corrente di “un’anomalia che rischia di penalizzare gravemente migliaia di contribuenti“. Attraverso ilmonitoraggio costantedelle strutture territoriali dell’organizzazione e dei centri di assistenza fiscale, la Cgil ha rilevato che unaquota significativadi sostituti d’imposta ha emessocertificazioni uniche 2026per i lavoratori dipendenti contenentidati errati o incompletirelativi alla natura del reddito da lavoro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Cgil, anomalia Certificazioni Uniche: migliaia di 730 a rischio

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