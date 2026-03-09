Addio a Ermes Saggia | Vigliano piange un padre e nonno di 63 anni

Vigiano Biellese si prepara a salutare Ermes Saggia, scomparso all’età di 63 anni. La comunità si riunirà domani nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta per le esequie, mentre questa sera alle 18:30 si svolgerà la veglia di preghiera. La notizia della scomparsa di Saggia ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti.

La comunità di Vigliano Biellese si prepara a salutare Ermes Saggia, scomparso all’età di 63 anni. Le esequie sono fissate per domani nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, mentre la veglia di preghiera avrà luogo stasera stessa alle 18:30. La famiglia ha diffuso l’annuncio del lutto, coinvolgendo un ampio cerchio di parenti e amici che hanno espresso profondo cordoglio. L’atmosfera nel piccolo comune è di raccoglimento silenzioso, dove ogni dettaglio logistico è stato curato per onorare la memoria dell’uomo. Il feretro giacerà presso la Sala Commiato Bonino di Valdengo, aperta al pubblico in due turni specifici durante la giornata odierna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

