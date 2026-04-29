Certificazione Greco Antico Lombardia | al via la prima edizione per i licei classici date e prove il 6 e 7 maggio 2026

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha annunciato ufficialmente l'avvio della prima edizione della certificazione di greco antico rivolta ai licei classici, con prove programmate per il 6 e 7 maggio 2026. La decisione riguarda gli studenti delle scuole superiori della regione, che potranno partecipare a questa nuova opportunità di attestazione linguistica. La comunicazione è stata diffusa tramite un comunicato stampa ufficiale.