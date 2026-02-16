Certificati anti Cpr Il Pd difende i medici La Lega | è sabotaggio

Il Partito Democratico critica le accuse rivolte ai medici coinvolti nell’inchiesta di Ravenna, mentre la Lega le definisce un atto di sabotaggio. La disputa nasce dal sospetto che alcuni medici abbiano rilasciato certificati inconsistenti o arbitrari per bloccare i processi di rimpatrio dei migranti. Quattro di loro, tra cui un medico di base, sono sotto indagine per aver facilitato questa presunta ostruzione. La polizia ha sequestrato documenti e analizza le pratiche cliniche degli operatori sanitari coinvolti.

Scontro politico rovente a Ravenna attorno all’inchiesta che vede almeno sei medici indagati per falso, con l’ipotesi di avere ostacolato le procedure di rimpatrio di migranti, negando l’accesso ai Cpr attraverso certificati ritenuti incompleti o arbitrari nell’attestare l’inidoneità al rimpatrio. Le perquisizioni, eseguite all’alba nel reparto di malattie infettive dell’ospedale, hanno acceso il dibattito politico ben oltre i confini locali. Il Pd di Ravenna aderisce oggi alle 13 al flash mob davanti all’ingresso di via Missiroli dell’ospedale (analoga iniziativa a Cesena, al Bufalini), per esprimere solidarietà ai sanitari coinvolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

