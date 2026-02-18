Ravenna Sanità e Immigrazione | Indagine su Certificati Medici Contestati per Rifiuti al Cpr
La Procura di Ravenna ha avviato un’indagine dopo aver scoperto che otto medici del reparto Malattie Infettive dell’ospedale avevano rifiutato di rilasciare certificati medici necessari per il trasferimento ai Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr). Questa decisione ha provocato una serie di certificati contestati, che hanno ritardato o impedito l’esecuzione delle procedure di espulsione. I medici coinvolti si sono opposti ai nulla osta, sostenendo di aver agito per motivi sanitari e legali. La questione ha portato l’attenzione sulle modalità di gestione delle pratiche di imm
Ravenna, Sanità nel Mirino: Indagine su Medici e Rifiuti ai Centri di Rimpatrio. Una raffica di rifiuti di nulla osta per il trasferimento in Centri di Permanenza per i Rimpatri (Cpr) ha scatenato un’indagine della Procura di Ravenna che coinvolge otto medici del reparto Malattie Infettive dell’ospedale locale. L’accusa è di falso ideologico continuato, emersa a seguito di certificati medici che attestavano l’inidoneità di stranieri, spesso con precedenti penali, alla permanenza nei centri. L’inchiesta, avviata a febbraio 2026, mira a chiarire se le valutazioni mediche fossero motivate o arbitrarie.🔗 Leggi su Ameve.eu
Ravenna: Indagine su certificati medici e rimpatri, scontro politico tra Pd e Lega. Medici indagati per falso.A Ravenna, un’indagine sui certificati medici e i rimpatri ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sei medici del reparto di malattie infettive.
Sei medici indagati a Ravenna sui certificati per i Cpr: cosa sta succedendoA Ravenna, sei medici sono sotto inchiesta perché si sospetta abbiano rilasciato certificati falsi che hanno bloccato i trasferimenti di migranti nei Centri di Permanenza per i Rimpatri.
Argomenti discussi: Quando la cura diventa un reato, è la democrazia stessa a essere in pericolo. Appello urgente; Indagini e pressioni sui medici per l'idoneità ai cpr. Gli appelli: La cura non è reato; Sei medici sono indagati a Ravenna per aver negato ingressi nei Cpr: cosa sappiamo; Ravenna, i medici indagati per i falsi certificati dei migranti. La difesa dei colleghi: Solo giudizi clinici, la politica stia fuori.
Certificati medici per i rimpatri, l'assessore: Estendere modello Ravenna a tutta la regione, più tutele per sanitariCosì l'assessore regionale Fabi rispondendo all'interrogazione di Proni (Pd): Una buona pratica istituzionale, poiché consente di superare ambiguità operative, garantire uniformità procedurale e raff ... ravennatoday.it
Protocollo Immigrazione, la Regione vuole estendere il modello Ravenna a tutta l’Emilia-RomagnaDopo l’indagine su sei medici di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci, l’assessore Massimo Fabi annuncia l’intenzione di replicare in ambito regionale l’accordo del 2022 tra Prefettura di Ra ... ravenna24ore.it
Inchiesta sui presunti certificati falsi per migranti. Otto medici dell'ospedale di Ravenna indagati: avrebbero dichiarato non idonei alla permanenza nei CPR stranieri irregolari che non presentavano gli impedimenti previsti dalla legge.
Indagine sui certificati anti Cpr, i medici si difendono: "Non siamo gangster". A Ravenna lo scontro politico si accende: il Pd attacca Salvini e Piantedosi #ANSA