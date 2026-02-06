Nainggolan sulla Serie A | La qualità non è come una volta Ora la Juve ha preso Holm una volta c’era…

Nainggolan commenta lo stato attuale della Serie A e critica il livello qualitativo del campionato. In un’intervista a Radio Manà Manà, il centrocampista ha detto che ora la Juve ha preso Holm, ma una volta la qualità del calcio italiano era più alta. La sua riflessione si concentra sul calo di livello e sui cambiamenti avvenuti nel tempo.

Nainggolan in un’intervista a Radio Manà Manà ha fatto il punto della situazione sulla Serie A e c’è stato un passaggio anche sulla Juve. Il carisma e la schiettezza di Radja Nainggolan non accennano a diminuire, anche lontano dai campi della Serie A. L’ex centrocampista belga, protagonista di stagioni indimenticabili con le maglie di Roma, Inter e Cagliari, è tornato a far sentire la sua voce sulle frequenze di Radio Manà Manà, regalando titoli e spunti di riflessione sul calcio attuale e sul suo passato tormentato. Il primo tema affrontato dal “Ninja” riguarda il possibile ritorno di Francesco Totti nei quadri dirigenziali giallorossi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nainggolan sulla Serie A: «La qualità non è come una volta. Ora la Juve ha preso Holm, una volta c’era…» Approfondimenti su Nainggolan SerieA C’era una volta… la Conceria, la Vucciria Nuova e la Madonna della Volta Nel cuore pulsante dell'antico rione della Conceria, tra le rive del Papireto e le vie che oggi ne segnano il confine, si cela un passato ricco di storia e tradizione. Moggi sulla Juve: «La sconfitta contro il Cagliari ha fatto emergere ancora una volta i limiti dei bianconeri. Ecco quali sono» L'analisi di Moggi sulla Juventus evidenzia, nel suo editoriale su Libero, le criticità della squadra di Spalletti, mettendo in luce come la sconfitta contro il Cagliari abbia ulteriormente sottolineato alcuni limiti della rosa bianconera. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Nainggolan SerieA Argomenti discussi: Nainggolan e Dembele in arrivo all'Inter; Spalletti: Nainggolan è il giocatore che mancava all'Inter; Granit Xhaka finisce nel mirino della Roma, visto come sostituto ideale di Nainggolan; Sabatini: Konè deve essere il futuro della Roma: fa reparto da solo, come Nainggolan. Nainggolan: Oggi varrei 150 mln. Inter? Ecco cosa non funzionò. Mi chiesero se…In una lunga intervista a Radio Manà Manà Sport, Radja Nainggolan ha toccato diversi argomenti tornando sul suo periodo all'Inter ... fcinter1908.it Radja Nainggolan non ha perso il vizio, gol spettacolare: il tiro al volo che fa impazzire i tifosiRadja Nainggolan non ha perso il vizio : appena entrato in campo con la maglia del Patro Eisden , il centrocampista belga ha firmato un gol ... sport.tiscali.it IL COMMENTO - Nainggolan: "Il livello della Serie A è basso, nel calcio attuale potrei valere 150 milioni" ift.tt/6qx039v x.com Nuova squadra in serie B belga e subito gol per Nainggolan #SportMediaset facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.