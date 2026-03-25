Elly Schlein ha ribadito il suo sostegno alle primarie come metodo di scelta per il leader del centrosinistra, affermando che questa figura dovrebbe essere espressione dei partiti. A Salis, invece, si registra una posizione diversa, con una distanza evidente rispetto alle posizioni di Schlein. La segretaria del Partito Democratico sta cercando di ridurre le differenze politiche tra le due figure.

Fra Silvia Salis e Elly Schlein la distanza sulle primarie esiste, ma la segretaria del Pd sta provando a neutralizzarla politicamente. La sindaca di Genova ha definito le primarie “sbagliate” perché rischiano di dividere il campo progressista e ha escluso una propria partecipazione; Schlein, che il 23 marzo aveva ribadito di essere disponibile qualora quella fosse stata la modalità scelta, oggi non smentisce quell’apertura ma la declassa a passaggio successivo. Il cambio di postura nasce dalla vittoria del No al referendum sulla giustizia, chiuso al 53,56% con un’affluenza del 58,93%. Forte di quel risultato, Schlein prova a trasformare un... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Schlein a Salis: «Io difendo le primarie. Il leader del centrosinistra sia espressione dei partiti»

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