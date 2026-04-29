Centrocampisti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 35ª giornata

Per la 35ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio trovano una guida dettagliata sui centrocampisti da schierare e quelli da evitare. La suddivisione in fasce aiuta a individuare le scelte più efficaci, considerando le prestazioni recenti e le possibilità di bonus. La lista comprende sia i giocatori più affidabili che quelli con meno probabilità di rendimento, offrendo un quadro chiaro per le scelte in vista del prossimo turno.

La 35ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce e si chiuderà lunedì 4 maggio con Roma-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornata Gli ATTACCANTI in ordine di APPETIBILITÀ15 GIORNATA FantacalcioDIVISIONE in FASCE Notizie correlate Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa Leggi anche: Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 34ª giornata; I 'finti' difensori e centrocampisti che portano più bonus; Tre centrocampisti da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata; Fantacalcio, 34^ giornata: i centrocampisti da schierare. Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per il centrocampo ... msn.com Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa ... msn.com CONSIGLI 34^ GIORNATA - CENTROCAMPISTI Consigliati #Gudmundsson (vs Sassuolo) #Locatelli (vs Milan) #Zalewski (vs Cagliari) #Thordsvedt (vs Fiorentina) Scommessa #Ekkelenkamp (vs Lazio) x.com FANTACALCIO - I centrocampisti consigliati per la 32ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV - facebook.com facebook