Centrocampisti consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 35ª giornata

Da gazzetta.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la 35ª giornata di campionato, gli appassionati di fantacalcio trovano una guida dettagliata sui centrocampisti da schierare e quelli da evitare. La suddivisione in fasce aiuta a individuare le scelte più efficaci, considerando le prestazioni recenti e le possibilità di bonus. La lista comprende sia i giocatori più affidabili che quelli con meno probabilità di rendimento, offrendo un quadro chiaro per le scelte in vista del prossimo turno.

La 35ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce e si chiuderà lunedì 4 maggio con Roma-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei difensori e degli attaccanti, ecco la lista dei centrocampisti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Gli ATTACCANTI in ordine di APPETIBILITÀ15 GIORNATA FantacalcioDIVISIONE in FASCE

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