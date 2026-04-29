Per la 35ª giornata di campionato, gli appassionati di fantasy football trovano una guida completa sulla divisione dei giocatori in fasce. La lista include i top performer e chi potrebbe essere meno affidabile, offrendo indicazioni utili per le scelte di formazione. La suddivisione si basa sulle prestazioni recenti e sulle probabilità di rendimento durante questa fase del campionato. Un aiuto pratico per chi vuole ottimizzare la propria rosa in vista delle sfide imminenti.

La 35ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce e si chiuderà lunedì 4 maggio con Roma-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornata

Notizie correlate

Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata

Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 34ª giornata; I 'finti' difensori e centrocampisti che portano più bonus; Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata; Fantacalcio, 34^ giornata: i difensori da schierare.

Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa ... msn.com

Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per il centrocampo ... msn.com

FANTACALCIO - I difensori consigliati per la 33ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV - facebook.com facebook

Fantacalcio, i difensori consigliati per la 33ª giornata x.com