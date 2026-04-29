Difensori consigliati al fanta | la divisione in fasce per la 35ª giornata
Per la 35ª giornata di campionato, gli appassionati di fantasy football trovano una guida completa sulla divisione dei giocatori in fasce. La lista include i top performer e chi potrebbe essere meno affidabile, offrendo indicazioni utili per le scelte di formazione. La suddivisione si basa sulle prestazioni recenti e sulle probabilità di rendimento durante questa fase del campionato. Un aiuto pratico per chi vuole ottimizzare la propria rosa in vista delle sfide imminenti.
La 35ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 1 maggio alle 20.45 con Pisa-Lecce e si chiuderà lunedì 4 maggio con Roma-Fiorentina (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista dei difensori da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. Infine, in quarta fascia, quelli che in questo turno potrebbero faticare di più o non trovare addirittura voto, meglio evitare di schierarli dunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 28ª giornata
Leggi anche: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 24ª giornata
Altri aggiornamenti
Temi più discussi: Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 34ª giornata; I 'finti' difensori e centrocampisti che portano più bonus; Tre difensori da schierare al fantacalcio nella 34ª giornata; Fantacalcio, 34^ giornata: i difensori da schierare.
Difensori consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per la difesa ... msn.com
Centrocampisti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 35ª giornataDai top player ai giocatori da evitare in questo turno di campionato: ecco la guida completa per il centrocampo ... msn.com
FANTACALCIO - I difensori consigliati per la 33ª giornata a cura di Fabrizio Cocchiarone #LBDV - facebook.com facebook
Fantacalcio, i difensori consigliati per la 33ª giornata x.com